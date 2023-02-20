МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль предупредил о вероятности дефицита энергоносителей следующей зимой. Предложение СПГ относительно небольшое, а потребление в Китае в этом году, вероятно, возрастет. Ученые выяснили, сколько человек окажутся в нищете из-за энергокризиса

Правительства стран Европы за прошедшие 12 месяцев приняли ряд верных решений, таких как строительство СПГ-терминалов, чтобы восполнить сократившиеся поставки природного газа из России. Об этом Бироль заявил в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Между тем, по словам Бироля, странам Европы повезло, поскольку на фоне мягкой погоды зимой спрос оказался ограниченным, а ослабление экономики Китая привело к сокращению потребления в этой стране впервые за 40 лет.

Ожидается, что в этом году предложение СПГ увеличится на 23 млрд кубических метров, отметил Бироль. Между тем, по его словам, Китай, вероятно, будет потреблять 80% дополнительного предложения СПГ на фоне восстановления экономики в условиях ослабления карантинных мер.

"Хотя у нас достаточно терминалов для импорта СПГ, предложения газа, вероятно, будет недостаточно, поэтому следующая зима будет непростой для Европы", — подчеркнул Бироль. Цены, вероятно, снова возрастут, добавил он.

Страны стремятся к разработке новых газовых месторождений, однако до начала ведения добычи на них пройдут годы, отметил Бироль.

Домохозяйства и компании должны продолжить сокращение потребления природного газа, а рост выработки энергетики из возобновляемых источников должен ускориться, добавил он. Предсказавший мировой кризис экономист напророчил крах доллара

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в воскресенье также заявил, что не исключает вероятности дефицита природного газа следующей зимой, в особенности, поскольку Германии придется восполнять запасы в условиях отсутствия поставок российского газа.

"Мы справимся, однако мы должны очень постараться", — отметил Мюллер. По его словам, не следует допускать падения запасов ниже текущего уровня 71,52%.

Бироль также предупредил, что страны, которые решили постепенно отказаться от атомной энергетики, должны пересмотреть свое решение, так как сейчас не лучшее время для этого. По его словам, временное продление работы атомных электростанций в Германии до апреля было шагом в верном направлении.

"Нужны все возможные источники энергии, чтобы помочь нам следующей зимой", — отметил Бироль.