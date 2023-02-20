МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Литва продолжает продвигать меру по включению "Росатома" в десятый пакет санкций ЕС, а также ведет переговоры со странами, выступающими против этого, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис. ЕС планирует согласовать десятый пакет санкций против России 22 февраля

"Я думаю, что у нас есть возможность добавить "Росатом". Я понимаю (беспокойство) некоторых стран, у которых есть контракты с "Росатомом". Это разумный аргумент, поскольку, когда речь идет об их АЭС, отмена контрактов, возможно, повлечет вопросы ядерной безопасности", — сказал он изданию Politico.

По словам Ландсбергиса, ЕС столкнулся с аналогичными проблемами при введении санкций в отношении российской нефти, и Брюсселю следует придерживаться аналогичной стратегии. Он добавил, что ряд стран получил право не соблюдать эмбарго из-за их зависимости от российской нефти или отсутствия альтернативных источников.

"Почему мы не можем повторить это и позволить странам, у которых есть существующие контракты с "Росатомом", соблюдать их… Но никаких новых контрактов не будет подписано, никаких новых банковских счетов не будет открыто", — добавил министр.

Ландсбергис также рассказал, что разговаривал со своими коллегами из стран, выступающих против идеи ядерного эмбарго. "Я впервые публично заявляю вам об этом. Возможно, нам нужно больше публичных дебатов на эту тему. Это не техническая, а политическая вещь", — сказал он.