МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден испугался разрушительных контрсанкций Москвы против Вашингтона, написал профессор политологии, директор Школы политики и международных отношений Балтиморского университета Иван Саша Шихан в статье для National Interest. СМИ: Европа погрязла в тотальной ненависти к России

Ранее Украина усилила свои санкции против ядерного сектора России. Подобные разговоры ведет и Брюссель.

Как отметил Шихан, президент США уже давно испытывает соблазн ввести ограничения против "Росатома", однако ядерная энергетика отсутствует в санкционных списках: Москва — главный игрок на рынке ядерной энергетики. На его долю приходится около половины мирового экспорта новых ядерных конструкций и около трети рынка топлива.

"Москва отлично знает, что ее контрсанкции окажут разрушительное воздействие на США и европейский сектор атомной энергетики", — добавил профессор.

Байдена пугают не только перебои в поставках, но и того, что последствия могут выйти далеко за пределы экономического воздействия, и обернутся катастрофой для сферы ядерной безопасности.

Обозреватель напомнил, что сейчас Россия поставляет 14% обогащенного урана, потребляемого Америкой. Более того, у Москвы фактическая монополия, когда речь идет о поставках низкообогащенного урана с высоким содержанием проб (HALEU). Он имеет решающее значение для заправки девяти из десяти современных ядерных реакторов, которые разрабатываются в настоящее время в Соединенных Штатах и финансируемых правительством США. В США раскрыли позорную правду о диверсии на "Северных потоках"

"Хуже того, помимо сектора ядерного топлива, только Россия в настоящее время поставляет на мировой рынок несколько жизненно важных изотопов, и на их замену потребуется почти десятилетие", — отмечается в материале.

К примеру, дефицит кобальта-60 (Co-60) приведет к тысячам смертей по всему миру. — его используют для лучевой терапии, а также для медицинской стерилизации, промышленной рентгеновской сварки швов и облучения пищевых продуктов.

"США постараются не злить Россию, чтобы не вывести экономическую войну на опасный уровень. Кремль до сих пор воздерживался от использования рычагов влияния России в секторе атомной энергетики в ответ на более ранние западные энергетические санкции, но прямые санкции на ядерном фронте, даже самые символические, могут вызвать ответную реакцию Москвы, и она может быть очень жесткой", — подытожил эксперт.