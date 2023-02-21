Глава "Росатома" Лихачев выразил надежду, что планы Турции по АЭС "Аккую" сохранятся
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что планы по строительству АЭС "Аккую" сохранятся — серьезных изменений в политике руководства Турции нет, считает он.
"Мы очень надеемся, что нет, мы пока не чувствуем никаких серьезных изменений в политике турецкого руководства. Мы понимаем, что можем идти вперёд с той скоростью, с которой хочет заказчик. Заказчик определяет темпы, сроки и детали реализации такого крупного проекта", — заявил Лихачев журналистам в ответ на вопрос, повлияют ли последствия разрушительного землетрясения на планы по строительству АЭС.
Лихачев также сообщил, что планирует поездку в Турцию в связи с реализацией проекта по строительству этой АЭС.
"Я планирую поездку туда в ближайшее время, и встречи с руководством Турецкой Республики, и посещение строительного объекта. Знаю, что несмотря на сложности — а там тоже трясло, до 3-4 баллов доходило на площадке "Аккую" — не то что никаких повреждений, даже какого то слома темпа работ не было, за исключением, может быть, специфики, связанной с отвлечением техники", — сказал он.
Глава "Росатома" добавил, что оказание помощи людям является приоритетом вне зависимости от сроков реализации проекта.
"Сейчас техника потихонечку возвращается в строй, и мы делаем все, чтобы это не сказалось на темпах работ", — пояснил он.
Проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар" сообщала после разрушительных землетрясений в начале февраля и после еще двух вчерашних подземных толчков, что стихия не причинила повреждений площадке строительства АЭС "Аккую".
Объект расположен в самой безопасной по классификации сейсмической зоне — пятой степени. За всю историю наблюдений разрушительных землетрясений там не наблюдалось.
Проект АЭС "Аккую" учитывает вероятность сочетания ряда факторов: повышения уровня мирового океана, образования ветровой волны, прилива, штормового нагона волны, барометрических эффектов и других. Атомная станция будет защищена, даже если уровень моря повысится более чем на 8 метров или случится цунами высотой свыше 6 метров (вероятность такого цунами — один раз в 10 тысяч лет).
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020-го, третьего — в марте 2021-го, четвертого — в июле 2022 года.
https://1prime.ru/energy/20230221/839870290.html