МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев выразил надежду, что планы по строительству АЭС "Аккую" сохранятся — серьезных изменений в политике руководства Турции нет, считает он. Турция не присоединится к антироссийским санкциям, заявил глава МИД страны

"Мы очень надеемся, что нет, мы пока не чувствуем никаких серьезных изменений в политике турецкого руководства. Мы понимаем, что можем идти вперёд с той скоростью, с которой хочет заказчик. Заказчик определяет темпы, сроки и детали реализации такого крупного проекта", — заявил Лихачев журналистам в ответ на вопрос, повлияют ли последствия разрушительного землетрясения на планы по строительству АЭС.

Лихачев также сообщил, что планирует поездку в Турцию в связи с реализацией проекта по строительству этой АЭС.

"Я планирую поездку туда в ближайшее время, и встречи с руководством Турецкой Республики, и посещение строительного объекта. Знаю, что несмотря на сложности — а там тоже трясло, до 3-4 баллов доходило на площадке "Аккую" — не то что никаких повреждений, даже какого то слома темпа работ не было, за исключением, может быть, специфики, связанной с отвлечением техники", — сказал он.

Глава "Росатома" добавил, что оказание помощи людям является приоритетом вне зависимости от сроков реализации проекта.

"Сейчас техника потихонечку возвращается в строй, и мы делаем все, чтобы это не сказалось на темпах работ", — пояснил он. Глава МИД Венгрии отметил бессмысленность санкций в ядерном сотрудничестве

Проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар" сообщала после разрушительных землетрясений в начале февраля и после еще двух вчерашних подземных толчков, что стихия не причинила повреждений площадке строительства АЭС "Аккую".

Объект расположен в самой безопасной по классификации сейсмической зоне — пятой степени. За всю историю наблюдений разрушительных землетрясений там не наблюдалось.

Проект АЭС "Аккую" учитывает вероятность сочетания ряда факторов: повышения уровня мирового океана, образования ветровой волны, прилива, штормового нагона волны, барометрических эффектов и других. Атомная станция будет защищена, даже если уровень моря повысится более чем на 8 метров или случится цунами высотой свыше 6 метров (вероятность такого цунами — один раз в 10 тысяч лет).

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020-го, третьего — в марте 2021-го, четвертого — в июле 2022 года.