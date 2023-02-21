МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Процедура оценки ущерба проекту "Сахалин-2" от деятельности компании Shell еще не завершена, заявок на ее долю в проекте пока нет, они могут появиться после завершения реорганизационных процедур, сообщил журналистам в кулуарах оглашения послания президента России Федеральному собранию вице-премьер Александр Новак. Сечин оценил работу проекта "Сахалин — 1" положительно

"Пока заявок нет. Времени еще достаточно. Идут реорганизационные процедуры до конца. Когда они будут завершены, тогда появятся определенные заявки", — ответил Новак на вопрос о том, определился ли претендент на долю Shell в проекте "Сахалин-2".

"Процедура оценки ущерба еще не завершена, она еще окончательно формируется. Позиция федеральных органов власти… с учетом тех проверок, которые были… я думаю, что в ближайшее время будут выработаны оценки", — добавил он.