Новак рассказал об оценке ущерба "Сахалин — 2" от деятельности Shell
Новак: процедура оценки ущерба проекту "Сахалин — 2" от деятельности Shell не завершена
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Процедура оценки ущерба проекту "Сахалин-2" от деятельности компании Shell еще не завершена, заявок на ее долю в проекте пока нет, они могут появиться после завершения реорганизационных процедур, сообщил журналистам в кулуарах оглашения послания президента России Федеральному собранию вице-премьер Александр Новак.
"Пока заявок нет. Времени еще достаточно. Идут реорганизационные процедуры до конца. Когда они будут завершены, тогда появятся определенные заявки", — ответил Новак на вопрос о том, определился ли претендент на долю Shell в проекте "Сахалин-2".
"Процедура оценки ущерба еще не завершена, она еще окончательно формируется. Позиция федеральных органов власти… с учетом тех проверок, которые были… я думаю, что в ближайшее время будут выработаны оценки", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20230221/839876045.html
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