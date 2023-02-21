МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Энергосистемы новых регионов, а также их системы газоснабжения уже технологически интегрированы в единую энергосистему и единую газоснабжающую систему РФ, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Россети" инвестируют в энергетику Мордовии

"Энергосистемы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также системы газоснабжения новых субъектов уже технологически интегрированы в единую энергосистему и единую газоснабжающую систему России", — приводится в сообщении Минэнерго РФ слова министра.

Шульгинов также отметил, что восстановлены электрические связи и магистральные газопроводы со стороны Крымского полуострова для стабильной работы экономики и комфортной жизни граждан новых субъектов.

"В 2022 году в только в электросетевой комплекс новых субъектов было вложено порядка 10 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова Шульгинова.

По его словам, энергетики продолжают работу в непрерывном режиме, чтобы обеспечить условия для нормальной жизни населения, работы промышленных предприятий и социально значимых объектов.

В конце января замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак говорил, что результаты недавних опросов населения новых регионов показали, что жители удовлетворены качеством энергоснабжения, даже несмотря на текущую обстановку.