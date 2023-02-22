МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Доля ветровой и солнечной энергии в общем объеме выработки электричества в странах ЕС за период с марта 2022 года по январь 2023 года впервые превысила долю электроэнергии, получаемой сжиганием газа, сообщил аналитический центр в области энергетики Ember. Цены на газ в Европе подорожали до уровня выше 540 долларов за тысячу кубов

"В целом… на долю ветровой и солнечной энергии пришлось 23% от общего объема выработки электроэнергии в ЕС, она впервые превысила долю электроэнергии от сжигания газа, которая составила 19%", — пишет Ember.

По сравнению с аналогичным периодом год назад выработка солнечной и ветряной энергии увеличилась на 10%.

Также сообщается, что рекордные показатели генерации ветровой и солнечной энергии помогли ЕС пережить сложные условия в энергетическом секторе в период "поспешного" замещения российского газа и дефицита в атомной и гидроэнергетике. Также увеличение доли солнечной и ветровой энергии позволило избежать расходов на газ в 12 миллиардов долларов (расчеты были проведены исходя из средней цены на газ по индексу крупнейшего в Европе газового хаба TTF за отчетный период).

Резкое увеличение цен на газ и уголь привело к росту стоимости электроэнергии, что, в свою очередь, ускорило инфляцию и спровоцировало кризис стоимости жизни по всей Европе, отмечает аналитический центр. Такая нестабильность сделала вопрос необходимости отказа от ископаемого топлива еще более острым.

Центр пишет, что конфликт на Украине коренным образом изменил отношение ЕС к использованию ископаемого топлива для производства электроэнергии. "Правительства стран Евросоюза определили ископаемое топливо как угрозу национальной безопасности, доступности энергии и климатическим целям. Решение для всех трех задач: создавать больше экологически чистой энергии и делать это быстрее", — пишет Ember.