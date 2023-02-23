МИНСК, 23 фев — ПРАЙМ. Готовность второго энергоблока Белорусской АЭС составляет 98%, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Белоруссия и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ

"Готовность второго энергоблока БелАЭС — 98%. Завершаются подготовительные работы к запуску цепной реакции и выводу реакторной установки блока на минимально контролируемый уровень — 1% мощности. После этого будет проведен комплекс исследований, задача которых — подтвердить надежность системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки", — процитировала слова министра пресс-служба минэнерго.

По его словам, успешное выполнение указанных работ позволит перейти к следующему этапу — энергетическому пуску блока с включением его в энергосистему и выработкой первых киловатт-часов электроэнергии. Затем последует этап опытно-промышленной эксплуатации. "Во втором полугодии 2023 года второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию", — подчеркнул министр.

Каранкевич отметил, что первый энергоблок станции в настоящее время работает на номинальной мощности. "С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года – ред.) выработано 12,3 миллиарда кВтч электроэнергии, что позволило заместить более 3 миллиардов кубометров природного газа", — заявил он.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что очередной планово-предупредительный ремонт на первом блоке Белорусской АЭС запланирован на четвертый квартал 2023 года.

"Очередной планово-предупредительный ремонт на первом энергоблоке БелАЭС запланирован на IV квартал текущего года. В рамках ремонтных работ будет выполнен расширенный контроль технологических систем, контроль металла оборудования реакторного и турбинного отделения, реализованы другие мероприятия", — сказано в сообщении. Белоруссия ратифицирует договор с Россией о штрафах за нарушение ПДД

Отмечается, что будет проведена очередная перегрузка ядерного топлива — оно уже поставлено генподрядчиком на площадку БелАЭС и прошло входной контроль.

В Минэнерго напомнили, что всего в активной зоне реактора энергоблока находятся 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Ежегодно требуется замена порядка 25% из них. "В ремонте будут задействованы как белорусские организации, имеющие соответствующие компетенции и необходимый опыт, в том числе "Белэнергоремналадка", так и российские", — подчеркнули в пресс-службе.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.

Ранее замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк анонсировал пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть в марте-апреле, добавив, что ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года. Позже посол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что во второй половине марта планируется включение в сеть второго энергоблока БелАЭС, а полная промышленная мощность должна быть достигнута в конце августа.