МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Предложенные Польшей и странами Балтии идеи ввести санкции ЕС против российского ядерного сектора были отклонены по причине того, что Венгрия выступила против, сообщило издание Politico со ссылкой на трех дипломатов. ЕК не введет штрафы за непредоставление данных об активах России, пишут СМИ

Авторы материала отметили, что некоторые страны ЕС сильно зависят от поставок российских ядерных топливных стержней, но пытаются найти других поставщиков. По данным издания, в случае введения санкций против ядерного сектора меры подразумевали бы так называемую "дедушкину оговорку", которая позволила бы странам продолжать покупку топливо, пока они в нем нуждаются.

Politico отметило, что Венгрия выступает против каких-либо санкций против "Росатома", в том числе на фоне того, что в стране ведется строительство ядерных реакторов совместно с российской корпорацией.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто накануне заявил, что "Росатом" является одним из крупнейших в мире деятелей в атомной отрасли, поэтому санкции против нее угрожали бы глобальной ядерной безопасности. Он также заявлял, что Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.