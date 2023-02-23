МИНСК, 23 фев — ПРАЙМ. Энергетическая отрасль Белоруссии продолжила в прошлом году реализацию важнейших инвестпроектов, несмотря на западные санкции, заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич. Глава Минэнерго Белоруссии оценил готовность второго энергоблока БелАЭС

"Несмотря на непростую внешнюю ситуацию, в прошлом году в отрасли продолжалась системная работа по реализации важнейших инвестиционных проектов, обновлению основных производственных фондов организаций энергосистемы, модернизации электросетевой инфраструктуры", — приводит слова министра пресс-служба минэнерго в четверг.

Каранкевич уточнил, что в 2022 году построено и реконструировано 1,7 тысячи километров линий электропередачи, 200 километров тепловых сетей, модернизированы 20 трансформаторных подстанций класса напряжения 35-110 кВ. Введено в эксплуатацию около тысячи километров газопроводов, газифицировано природным газом порядка 18 тысяч квартир и домовладений. Потребителям республики поставлено 18,7 миллиарда кубометров природного газа.

"В 2022 году организации энергетического комплекса выполнили доведенные Правительством задания и ключевые показатели. Потребности реального сектора экономики и населения в энергоресурсах удовлетворены в востребованных объемах", — заявил министр. Белоруссия и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ

Он заявил, что наблюдалось увеличение объемов электропотребления по ряду направлений, например, электропотребления населением для целей отопления и горячего водоснабжения — в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом. Положительная динамика за прошлый год сложилась и по потреблению электроэнергии зарядными станциями для электромобилей – этот объем вырос в 1,3 раза: с 10,7 до 14,2 миллиона кВтч. "В целом под влиянием внешних условий общий объем потребления электроэнергии в стране в 2022 году сократился на 4 % и составил 38,6 миллиарда кВтч", — сказал министр.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада и ряд других государств, поддержавших их решения, поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.