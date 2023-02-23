Европа еще не выиграла "энергетическую битву" с Россией, заявил глава МЭА
Глава МЭА Бирол заявил, что Европа еще не выиграла "энергетическую битву" с Россией
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Европа пока не выиграла "энергетическую битву" с Россией, заявил газете Financial Times глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.
"Россия разыграла энергетическую карту и не выиграла… Но было бы слишком сильно утверждать, что Европа уже выиграла энергетическую битву", — сказал он.
По мнению Бирола, ЕС в значительной степени избежал полномасштабного энергетического кризиса, но следующая зима может оказаться более сложной, если на континенте установится более холодная погода.
"Я думаю, что Европа проделала хорошую работу, (ее стратегия) увенчалась большим успехом. Но быть слишком самонадеянными в отношении следующей зимы рискованно, и пришло время продолжить и активизировать усилия на 2023 год", — считает он.
Глава МЭА отметил, что ряд достижений "в области чистой энергетики и сокращения доходов России "оказались значимы, но они не представляют собой "постоянное решение".
"Нам помогла мягкая погода. Мы выиграли немного времени, что жизненно важно, но предстоит сделать еще многое", — считает Бирол.
https://1prime.ru/energy/20230223/839892661.html
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