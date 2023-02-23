Глава Минэнерго Украины Галущенко: энергосистема работает 23 февраля без ограничений
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В данный момент Украина имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей в электроэнергии, а также значительный резерв, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
"Сегодня, в четверг 23 февраля, несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерация имеет достаточно мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии, а также значительный резерв", — написал он в своем Telegram —канале.
Ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщали, что на Украине импорт электроэнергии приближается к нулю в связи со стабилизацией ситуации в энергосистеме.
https://1prime.ru/energy/20230223/839892943.html
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