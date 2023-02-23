МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Немецкая Wintershall Dea рассматривает все варианты для минимизации финансового ущерба после ухода из России, сообщил глава компании Марио Мерен. Wintershall Dea утверждает, что "Газпром" снял средства с совместных счетов

"Мы рассматриваем все варианты для ограничения понесённого от ситуации в России финансового ущерба… мы рассматриваем все юридические возможности, все возможности, которые у нас есть, для восстановления потерь", — сказал Мерен во время телеконференции с инвесторами и аналитиками по финансовым и операционным результатам прошлого года.

В марте Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты добычи газа и нефти в России. При этом компания сообщала, что продолжит участвовать в совместных предприятиях в Сибири. Однако затем, в январе, Wintershall Dea сообщила о решении полностью уйти из России. А в представленном ранее в четверг отчёте компания учла списание 4,514 миллиарда евро в связи с уходом из России, благодаря чему сообщила об убытке, приходящемся на акционеров, за прошлый квартал в размере 5,289 миллиарда евро.

Компания вместе с "Газпромом" работала в рамках нескольких совместных предприятиях. "Ачимгаз", где за немецкой стороной 50%, разрабатывает участок 1А Уренгойского месторождения в Западной Сибири. "Ачим Девелопмент", в котором у Wintershall Dea 25,01%, ведёт добычу на участках 4А и 5А. Наконец, "Севернефтегазпром" работает на Южно-Русском месторождении, в этом СП у компании 35%.

Кроме того, немецкая компания полностью списала вложения в газопровод "Северный поток" (доля 15,5% в Nord Stream AG). Финансовый директор Wintershall Dea Пол Смит во время телеконференции уточнил, что компания в краткосрочной и среднесрочной перспективе не ожидает дивидендов от проекта.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.