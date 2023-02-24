АСТАНА, 24 фев — ПРАЙМ. Казахстан ввел временный запрет на вывоз угля и лингита автомобильным транспортом, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики. Нацбанк Казахстана сохранил учетную ставку без изменений

По ее данным, в среду состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

"Принято решение об установлении временного запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом угля и лигнита (бурого угля)", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе не уточняется дата вступления в силу решения о запрете.

В сентябре 2022 года Казахстан ограничил сроком на шесть месяцев вывоз угля каменного, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля. Мининдустрии республики тогда объяснило эту меру обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи.