МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "Росатом" принял все меры, чтобы не допустить влияния британских санкций на свою работу, заявили в госкорпорации. Глава "Росатома" выразил надежду, что планы Турции по АЭС "Аккую" неизменны

"Госкорпорация предприняла все меры, чтобы не допустить влияния санкций Великобритании на бизнес "Росатома". В нашей деятельности мы прогнозируем различные сценарии, в том числе и с учетом немотивированного и хаотичного санкционного давления и в этой связи заблаговременно принимаем соответствующие действия", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

В "Росатоме" также подчеркнули, что санкции Великобритании ставят под угрозу мировую ядерную безопасность, заявили в российской госкорпорации.

"Санкции Великобритании в отношении руководства "Росатома", а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность", — говорится в сообщении корпорации.

Кроме того, "Росатом" на фоне санкций со стороны Лондона заявил, что при любых обстоятельствах соблюдал свои международные обязательства, будет продолжать исполнять текущие контракты, пока это возможно.

"До сих пор даже в годы полного отсутствия политического взаимопонимания атомная отрасль с учетом ее длительного производственного цикла и особыми подходами в области ядерной безопасности оставалась вне политической конъюнктуры, а исключительно в сфере международного сотрудничества и развития", — сообщает компания, добавляя, что "позиция российской атомной отрасли неизменна и заключается в том, что мы всегда работали и продолжаем работать по всему миру прозрачно, в интересах партнеров, и с неукоснительным соблюдением международного и национального законодательства. "Росатом" всегда, при любых обстоятельствах, соблюдал свои международные обязательства. Мы будем продолжать исполнять все текущие контракты, пока это остается возможным".

Что касается официальной реакции, то она "последует со стороны МИДа РФ", заключили в "Росатоме".

Великобритания ранее в пятницу ввела санкции в отношении ряда членов руководства "Росатома" и предприятий российской атомной отрасли.