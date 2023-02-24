МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и президент Республики Абхазия Аслан Бжания обсудили возможности увеличения поставок электроэнергии из России в Абхазию в марте, следует из релиза на сайте кабмина. Новак рассказал о подготовке ответа на потолок цен на нефтепродукты

Сообщается, что Новак и Бжания в ходе рабочей встречи обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики, условия привлечения российских инвестиций в экономику Абхазии и гармонизацию законодательства страны.

Как следует из релиза, стороны договорились оперативно завершить работу по согласованию сроков выдачи Абхазии инфраструктурного кредита для реализации проекта по приобретению и установки приборов учёта электроэнергии. "Также обсуждались возможности увеличения поставок электроэнергии из России в Абхазию в марте для покрытия сезонного дефицита", — говорится в сообщении.

Кроме того, абхазская сторона взяла на себя обязательства принять новое законодательство в сфере энергетики республики с учётом параметров повышения платёжной дисциплины населения и промышленности. Новак же поручил ускорить принятие в Абхазии закона об инвестиционной деятельности, а также ратификацию соглашения о российских инвестициях, также сообщил кабмин.