МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Украина прекратила импорт электроэнергии из-за границы, заявил генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко. На Украине частично заместили природный газ биотопливом

"На сегодняшний день, мы не импортируем электроэнергию. Нам пришлось начать импорт 1 января 2023 года, но благодаря всей нашей работе по восстановлению, сегодня у нас достаточные мощности внутри Украины", — заявил Тимченко в интервью Bloomberg, запись которого опубликована на сайте агентства.

Тимченко выразил надежду, что энергосистеме удастся удержать равновесие между выработкой и потреблением электроэнергии. По его словам, разрушения энергосистемы серьезные, но и потребление энергии снизилось на 35%, что позволяет покрывать потребности своими силами.

Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в январе импортировал 60 миллионов кВт/ч электроэнергии, в дальнейшем может увеличить закупку в ЕС до 1 миллиарда кВт/ч в месяц, что позволит почти вдвое сократить дефицит в энергосистеме страны. В декабре Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объемом до 2 ГВт.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.