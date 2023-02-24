Путин и Эрдоган обсудили энергетическое сотрудничество
Путин и Эрдоган обсудили энергетическое сотрудничество, включая строительство АЭС "Аккую"
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили сотрудничество, в том числе в энергетике, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС "Аккую", сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены также актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Предметно рассмотрены практические аспекты дальнейших поставок российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20230224/839903177.html
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