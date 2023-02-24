МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили сотрудничество, в том числе в энергетике, поставки российских энергоносителей и строительство АЭС "Аккую", сообщает пресс-служба Кремля. Турция не присоединится к антироссийским санкциям, заявил глава МИД страны

"Обсуждены также актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Предметно рассмотрены практические аспекты дальнейших поставок российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую", — говорится в сообщении.