МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Введение американских санкций против Запорожской АЭС говорит о признании ее как предприятия Российской Федерации, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Глава "Росатома" выразил надежду, что планы Турции по АЭС "Аккую" неизменны

Ранее госдепартамент США сообщил о введении санкции против Запорожской АЭС. Кроме того, в санкционный список включен генеральный директор компании по эксплуатации ЗАЭС Олег Романенко.

"Введение санкций против АЭС подтверждает сразу несколько моментов. Первое, Запад четко понял, что захватить АЭС не получится. Второе – они признают, что Запорожская АЭС – это предприятие, принадлежащее Российской Федерации. Запад это понял, свыкся и смирился с тем, что деваться некуда. Если бы они считали АЭС принадлежащей режиму Зеленского, то никакие бы санкции не вводили", — сказал Рогов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.