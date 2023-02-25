МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Несмотря на санкции Евросоюза, Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком каменного угля в Германию, передает газета Bild, ссылаясь на данные германского союза импортеров угля. Казахстан временно запретил вывоз угля автотранспортом

Как отмечает издание, Германия в 2022 году импортировала из России 13 миллионов тонн угля. Несмотря на то, что это на 37% меньше результатов 2021 года, Россия все равно сохраняет лидерские позицию по поставкам угля в ФРГ.

Сообщается, что в 2022 году Германия закупила в общей сложности 44,4 миллиона тонн угля — на 8% больше, чем годом ранее. Крупнейшим поставщиком стала Россия. На втором месте — США, поставившие ФРГ 9,4 миллиона тонн, что на 32% превышает показатели 2021 года. Третью строчку занимает Австралия, экспортировавшая в Германию 6,3 миллиона тонн. При этом поставки угля из ЮАР в 2022 году выросли на 278% — до 3,9 миллиона тонн, а из Колумбии — на 210% до 7,2 миллиона тонн.