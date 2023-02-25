МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Белый дом не собирается принимать участие в расследовании теракта на "Северных потоках" и не желает предоставлять доказательства того, что он не имеет отношения к нему, отметил известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в эксклюзивном интервью каналу RT. Херш объяснил, почему США подорвали "Северные потоки"

"Вы знаете, на сегодняшний день в Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются ее опровергать", — сказал обозреватель.

Ранее Сеймур Херш указал, что диверсия на трубопроводах изначально была запланирована как тайная операция, целью которой было заставить европейские власти продолжать оказывать поддержку НАТО.

Статья журналиста Херша о подрыве на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" была опубликована в начале февраля. Он рассказал о своем расследовании, в ходе которого смог выяснить, что летом прошлого года, во время натовских учений Baltops, американские водолазы заложили взрывчатку под российские газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели бомбу в действие. В Вашингтоне эти обвинения категорически опровергают.