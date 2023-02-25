МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Если результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша о подрыве на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" соответствуют действительности, и США на самом деле совершили этот ужасную диверсию, то не станет ли их следующей мишенью "Турецкий поток", написал обозреватель Al Mayadeen Мишель Калагхасси.

Место утечки на газопроводе "Северный поток"

США не отрицают свою причастность к подрыву "Северных потоков", сказал Херш

Журналист отметил, что во времена геополитических, экономических и социальных потрясений, которые пошатнули мировую стабильность, Вашингтон показал свое истинное лицо, проявив весь свой цинизм и жестокость в отношении тех, кого он посчитал неугодными ему.

"Одна из истин, которая стара как мир, — это то, что США всегда действуют чужими руками, находясь при этом за десятками политических, военных и экономических потрясений в разных странах", — написал журналист.

В материале отмечается, что подрыв "Северных потоков" — прямое доказательство того, что Америка выбрала своей мишенью Европу и сознательно лишила ее российского газа, чтобы увеличить зависимость стран ЕС от американского "голубого топлива".

"Штатам был очень выгоден этот теракт: ведь теперь они продают Европе газ по цене, которая в четыре раза превышает стоимость российского энергоносителя", — подчеркнул автор статьи.

Здание посольства США в Москве

Economist: будущее Украины висит на волоске из-за амбиций США

По мнению Калагхасси, в свете десятков нерешенных сложных международных споров также очевиден отказ Вашингтона принимать растущую независимость Анкары и раздражение администрации Байдена по поводу турецко-российского сближения. Обозреватель предупредил, что нельзя исключать террористический акт, подобный тому, что произошел с газопроводами "Северный поток", и в отношении "Турецкого потока".

"Этот газопровод может быть целью в списке планируемых международных террористических диверсий, тем более что Соединенные Штаты пытаются перекрыть все российские газопроводы, расположенные по Европе", — подытожил ливанский обозреватель.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>