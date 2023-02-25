МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Если результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша о подрыве на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" соответствуют действительности, и США на самом деле совершили этот ужасную диверсию, то не станет ли их следующей мишенью "Турецкий поток", написал обозреватель Al Mayadeen Мишель Калагхасси. США не отрицают свою причастность к подрыву "Северных потоков", сказал Херш

Журналист отметил, что во времена геополитических, экономических и социальных потрясений, которые пошатнули мировую стабильность, Вашингтон показал свое истинное лицо, проявив весь свой цинизм и жестокость в отношении тех, кого он посчитал неугодными ему.

"Одна из истин, которая стара как мир, — это то, что США всегда действуют чужими руками, находясь при этом за десятками политических, военных и экономических потрясений в разных странах", — написал журналист.

В материале отмечается, что подрыв "Северных потоков" — прямое доказательство того, что Америка выбрала своей мишенью Европу и сознательно лишила ее российского газа, чтобы увеличить зависимость стран ЕС от американского "голубого топлива".

"Штатам был очень выгоден этот теракт: ведь теперь они продают Европе газ по цене, которая в четыре раза превышает стоимость российского энергоносителя", — подчеркнул автор статьи. Economist: будущее Украины висит на волоске из-за амбиций США

По мнению Калагхасси, в свете десятков нерешенных сложных международных споров также очевиден отказ Вашингтона принимать растущую независимость Анкары и раздражение администрации Байдена по поводу турецко-российского сближения. Обозреватель предупредил, что нельзя исключать террористический акт, подобный тому, что произошел с газопроводами "Северный поток", и в отношении "Турецкого потока".

"Этот газопровод может быть целью в списке планируемых международных террористических диверсий, тем более что Соединенные Штаты пытаются перекрыть все российские газопроводы, расположенные по Европе", — подытожил ливанский обозреватель.

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