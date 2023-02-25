КИШИНЕВ, 25 фев — ПРАЙМ. Финансовая поддержка США в размере 300 миллионов долларов поможет Молдавии укрепить свою энергетическую безопасность, заявил в субботу министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Санду заявила о "газовой независимости" Молдавии от России

В пятницу президент Молдавии Майя Санду и посол США в Кишиневе Кент Логсдон объявили о решении Агентства США по международному развитию (USAID) выделить республике помощь в размере 300 миллионов долларов.

"Мы благодарим США за новую объявленную поддержку энергетического сектора Молдавии в размере 300 миллионов долларов. Это финансирование укрепит энергетическую безопасность нашей страны. Финансирование включает в себя 80 миллионов долларов прямой бюджетной поддержки, чтобы компенсировать потребителям стоимость рекордных цен на электроэнергию этой зимой, еще 135 миллионов долларов уйдут на развитие приоритетных проектов по производству электроэнергии, чтобы мы могли диверсифицировать электроснабжение страны, и 85 миллионов будут направлены на повышение способности республики поставлять энергию из альтернативных источников, а также на повышение устойчивости энергетической системы", — написал Парликов в одной из соцсетей.

О распределении оставшихся 5 миллионов долларов из озвученной суммы общей помощи в правительстве Молдавии на данный момент умалчивают. В Молдавии хотят пересмотреть договоры с "Газпромом"

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

На фоне энергетического и экономического кризисов в Молдавии проходят антиправительственные митинги, организуемые оппозицией.