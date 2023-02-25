МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Несмотря на то, что зимний отопительный сезон прошел в странах Европы относительно благополучно, на следующей неделе все может кардинально измениться, предупредило агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы аналитиков компании Maxar Technologies Inc. СМИ: названа новая мишень США после подрыва "Северных потоков"

До недавнего времени погодные условия в европейских странах были относительно комфортными, что и позволило государствам региона сэкономить значительные объемы газа, хранящегося в местных подземных хранилищах. Но совсем скоро в странах Западной Европы ожидается резкое похолодание, из-за которого энергетический кризис в регионе выйдет на новый виток. Снижение средних температур может привести к росту спроса на природный газ, что фактически означает, что государства будут вынуждены увеличить отбор из ПХГ, отмечается в материале.

"Резкое похолодание будет ощущаться в Западной Европе на следующей неделе, что потенциально увеличит спрос на природный газ. Ожидается, что температура в Лондоне в понедельник будет на 3°С ниже средней по сезону, в то время как в Париже в этот день будет на 5,2°С ниже нормы, а в Мадриде во вторник будет на 7°С ниже оптимального уровня", — написало агентство Bloomberg.

Также, согласно прогнозам аналитиков, совсем скоро непогода затронет северные районы Германии, прогнозируются снежные осадки. Одновременно в Великобритании в южных областях страны могут разыграться снежные бури, а в европейских Альпах, вероятно, пройдут снежные дожди.

23 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол признался, что Европа еще не выиграла "энергетическую битву" с Россией. В этом году теплые погодные условия помогли европейским странам справиться с прохождением зимнего отопительного сезона. Но следующая зима для стран Евросоюза может оказаться гораздо более сложной в том случае, если на континенте установится более холодная погода.