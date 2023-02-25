БУДАПЕШТ, 25 фев — ПРАЙМ. Ограничения в отношении российской ядерной энергетики не предусмотрены в десятом пакете санкций ЕС "ни в какой форме", сообщили в администрации венгерского премьера. Евросоюз ввел санкции против половины своего экспорта в Россию

"Если бы были представлены, мы бы наложили вето", — заявил в ходе брифинга глава администрации Гергей Гуйяш.

Ранее ЕС согласовал новые антироссийские санкции. Меры предусматривают дополнительные ограничения на экспорт и импорт, а также ряд персональных санкций.

Будапешт неоднократно заявлял, что не позволит ограничить сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики, поскольку это навредит национальным интересам Венгрии.