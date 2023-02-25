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2023
https://1prime.ru/energy/20230225/839907620.html
ЕС не будет вводить санкции против ядерной энергетики, заявили в Венгрии
Энергетика
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Ограничения в отношении российской ядерной энергетики не предусмотрены в десятом пакете санкций ЕС "ни в какой форме", сообщили в администрации венгерского премьера. "Если бы были... ПРАЙМ, 25.02.2023
энергетика, новости, ес, санкции против рф, венгрия, ядерная энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУДАПЕШТ, 25 фев — ПРАЙМ. Ограничения в отношении российской ядерной энергетики не предусмотрены в десятом пакете санкций ЕС "ни в какой форме", сообщили в администрации венгерского премьера.
"Если бы были представлены, мы бы наложили вето", — заявил в ходе брифинга глава администрации Гергей Гуйяш.
Ранее ЕС согласовал новые антироссийские санкции. Меры предусматривают дополнительные ограничения на экспорт и импорт, а также ряд персональных санкций.
Будапешт неоднократно заявлял, что не позволит ограничить сотрудничество с РФ в области ядерной энергетики, поскольку это навредит национальным интересам Венгрии.