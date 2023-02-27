МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Ирана в России Казем Джалали обсудили вопросы энергетического сотрудничества, сообщила компания. Казахстан предложил "Газпрому" построить газопровод в Китай

"Cостоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казема Джалали. Стороны обсудили актуальные вопросы энергетического сотрудничества", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

В сообщении также говорится, что в июле "Газпромом" и National Iranian Oil Company был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.

С 2002 года в Иране работает представительство ПАО "Газпром".