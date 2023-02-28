АСТАНА, 28 фев — ПРАЙМ. Правительство Казахстана разрешило произвести продажу ряда уранодобывающих активов в Казахстане в пользу АО "Ураниум Уан Груп" от ряда зарубежных компаний группы. В Казахстане назвали ожидаемый рост экономики страны в 2023 году

"Разрешить компании Uranium One Netherlands B.V. произвести отчуждение 50 % доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Каратау" в пользу акционерного общества "Ураниум Уан Груп", — говорится в постановлении правительства республики от 23 февраля.

Кроме того, кабмин разрешил компании Uranium One Utrecht B.V. произвести отчуждение 30 % доли участия в ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U (Хорасан-У)", а компании Uranium One Rotterdam B.V. — 70 % доли участия в ТОО "Совместное предприятие "Южная горно-химическая компания" (ЮГХК) в пользу в пользу АО "Ураниум Уан Груп".

Согласно информации с сайта Росатома, Uranium One – международная группа компаний, входит в контур управления группы компаний TENEX госкорпорации "Росатом", одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с диверсифицированным портфелем международных активов в Казахстане, Танзании и Намибии.

По данным компании, в Казахстане Uranium One принадлежит 70% акций в ТОО СП "ЮГХК", владеющей урановыми рудниками "Акдала" и "Южный Инкай"; 50-процентной долей в СП "Каратау", которому принадлежит урановый рудник "Каратау"; 50-процентной долей в СП "Акбастау", которому принадлежит урановый рудник "Акбастау"; 49,98-процентной долей в СП "Заречное", которому принадлежит урановый рудник "Заречное"; и 30-процентной долей в СП "Хорасан-U", которому принадлежит урановый рудник "Харасан".