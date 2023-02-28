МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Энергетический кризис вынудил страны Европы вновь обратиться к углю и ядерной энергии, хотя они крайне негативно относились к этим источникам энергии и даже планировали прекратить их использование, пишет обозреватель Anadolu Ата Уфук Шекер. Зря Байден хвастался: в США признали, что экономика трещит по швам

Он напомнил, что европейские государства уже давно находились в сильной зависимости от российских ресурсов, особенно от природного газа, нефти и угля. Прекращение поставок из России после ввода санкцир еще более усугубило энергетический кризис в Европе.

И теперь страны ЕС, которые много лет под давлением общественности отодвигали безопасность энергоснабжения на второй план и были сосредоточены на политике по защите окружающей среды и предотвращению изменения климата, начали пересматривать свою позицию. Энергокризис привел к уменьшению сопротивления углю и ядерной энергии в европейских странах и повышению внимания к этим ресурсам. Так, в 2022 году доля угля в общем производстве электроэнергии в ЕС подскочила до 16 процентов.

"Уголь, который ранее называли "грязным", в прошлом году занял третье место в производстве электроэнергии в государствах Евросоюза. И более того: были приняты решения о перезапуске и подготовке к эксплуатации 26 энергоблоков угольных электростанций в странах ЕС, которые в прошлом году были отключены из-за энергетического кризиса", — рассказал Шекер.

Правительство Германии приняло меры по повторному подключению к сети некоторых угольных электростанций и продлило срок службы нескольких объектов, которые планировало закрыть. Также она перезапустила 14 блоков тепловых электростанций и привела три блока в готовность к работе на случай чрезвычайных ситуаций. Во Франции, Испании и Финляндии также вернули в эксплуатацию по одной угольной электростанции. Испания подготовилась к тому, чтобы отсрочить закрытие тепловых электростанций и вновь открыть электростанцию. Великобритания также продлила срок эксплуатации некоторых угольных электростанций. Более того: в стране впервые за 30 лет был утвержден проект новой угольной шахты.

Австрия привела в готовность угольную электростанцию, а Греция продлила срок службы семи.

В прошлом году первое место в производстве электроэнергии в странах ЕС заняли атомные электростанции: 22 процента всего производства электроэнергии в Евросоюзе было обеспечено ядерными реакторами. Названа страна, которая решила укрепить свою валюту по российскому рецепту

"Энергетический кризис кардинально перевернул планы ЕС по отключению реакторов и постепенному отказу от ядерной энергии. Некоторые европейские страны решили отложить отключение ядерных реакторов, а также ускорить проекты новых АЭС", — добавил журналист.

Германия перед лицом возможной нехватки энергии зимой приняла решение сохранить три атомных электростанции, которые ранее планировалось закрыть, в качестве аварийного резерва. В Великобритании было дано официальное разрешение на строительство атомной электростанции Sizewell C, а в Бельгии срок эксплуатации двух атомных электростанций, которые планировалось закрыть в 2025 году, был продлен на десять лет. Во Франции объявили о планах построить 14 новых ядерных реакторов. Кроме того, власти страны решили инвестировать в технологии малых модульных ядерных реакторов. В Нидерландах планируют вкладываться в сооружение двух новых ядерных реакторов, а в Польше начали строить три атомных электростанции.

Таким образом, энергетический кризис вынудил европейские страны продлевать периоды эксплуатации угольных электростанций и ядерных реакторов, а также готовить проекты новых АЭС