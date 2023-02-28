МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Минэнерго России ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Энергетический кризис вернул к жизни "грязное" производство в Европе

"В прошлом году общее энергопотребление в масштабах страны увеличилось на 1,5%. Мы ожидаем, что тенденция к росту энергопотребления сохранится и в нынешнем году", — приводит слова министра пресс-служба Минэнерго.

Шульгинов в преддверии "Правительственного часа" провел встречи с депутатами фракций КПРФ и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", где отметил, что потребление электроэнергии по итогам 2022 года в России выросло, и это является "одним из важных показателей развития экономики в целом".