МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Европейский союз намерен создать новый энергоузел на Западных Балканах в рамках Экономического инвестиционного плана, сообщил комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели. Евродепутат предложил ввести санкции против собаки Путина

"Нужно еще много работать, чтобы Западные Балканы превратились в энергетическую "точку входа" Европы для новых источников и маршрутов", — сказал он в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем.

Вархели во вторник посетил подписание документов о выделении первого транша финансирования ЕС строительства железной дороги Белград-Ниш в размере 610 миллионов евро.

Кроме того, еврокомиссар напомнил, что Сербия также получила 150 миллионов евро для борьбы с энергетическим кризисом.

Он также добавил, что Евросоюз готов выделить средства на электросети, гидро- и ветроэнергетические проекты, а также на новый энергетический терминал в Адриатическом море.