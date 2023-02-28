В ЕК рассказали о новом энергетическом узле Евросоюза
Еврокомиссар Вархели: ЕС создаст новый энергетический узел на Западных Балканах
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Европейский союз намерен создать новый энергоузел на Западных Балканах в рамках Экономического инвестиционного плана, сообщил комиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели.
"Нужно еще много работать, чтобы Западные Балканы превратились в энергетическую "точку входа" Европы для новых источников и маршрутов", — сказал он в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем.
Вархели во вторник посетил подписание документов о выделении первого транша финансирования ЕС строительства железной дороги Белград-Ниш в размере 610 миллионов евро.
Кроме того, еврокомиссар напомнил, что Сербия также получила 150 миллионов евро для борьбы с энергетическим кризисом.
Он также добавил, что Евросоюз готов выделить средства на электросети, гидро- и ветроэнергетические проекты, а также на новый энергетический терминал в Адриатическом море.
https://1prime.ru/energy/20230228/839935813.html
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