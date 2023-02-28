Объем торгов дизельным топливом на бирже в России в январе — феврале вырос на 15 процентов
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Объем торгов дизельным топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-феврале вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,063 миллиона тонн, а бензина — снизился на 2,3%, до 1,382 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки.
При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 4,333 миллиона тонн за два месяца, увеличившись на 9,3% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 173,279 миллиарда рублей, снизившись за год на 19%.
Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе-феврале составили 209 тысяч тонн, увеличившись на 4,7%. Продажи мазута выросли на 14,8%, до 292 тысяч тонн, а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — на 26,8%, до 320 тысяч тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 67 тысяч тонн, увеличившись на 49,9%.
Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ по итогам 2022 года вырос на 7,8% по сравнению с 2021 годом и составил 29,127 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,404 триллиона рублей, увеличившись за год на 3,1%.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
https://1prime.ru/energy/20230228/839935915.html