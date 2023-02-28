МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Объем торгов дизельным топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе-феврале вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,063 миллиона тонн, а бензина — снизился на 2,3%, до 1,382 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. США изучат возможность отзыва лицензий на экспорт Huawei, пишет WSJ

При этом общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 4,333 миллиона тонн за два месяца, увеличившись на 9,3% в годовом выражении. В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 173,279 миллиарда рублей, снизившись за год на 19%.

Также из общего объема торгов продажи авиакеросина в январе-феврале составили 209 тысяч тонн, увеличившись на 4,7%. Продажи мазута выросли на 14,8%, до 292 тысяч тонн, а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — на 26,8%, до 320 тысяч тонн. Продажи прочих нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, составили 67 тысяч тонн, увеличившись на 49,9%.

Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ по итогам 2022 года вырос на 7,8% по сравнению с 2021 годом и составил 29,127 миллиона тонн. Оборот торгов достиг 1,404 триллиона рублей, увеличившись за год на 3,1%.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.