МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Литва не удовлетворена положениями десятого антироссийского санкционного пакета и продолжит добиваться включения госкорпорации "Росатом" и ее руководителей в последующие пакеты, заявил президент республики Гитанас Науседа. В ЕС отметили, что европейские санкции не носят экстерриториальный характер

"Из-за вполне конкретных действий вполне конкретных стран пока не удалось этого сделать (ввести санкции против "Росатома" и его руководителей — ред.). Будем биться дальше, будут и одиннадцатый, и двенадцатый пакеты. Мы будем биться, не успокоимся, мы будем нарушителями общественного порядка в Евросоюзе, но мы обязаны это сделать, потому что никто за нас этого не сделает", — привел слова Науседы портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Науседа добавил, что "не особо счастлив" из-за введения десятого пакета европейских санкций против России, поскольку он получился "компромиссным", как и предыдущие девять.

Евросоюз в минувшую субботу опубликовал в официальном журнале новый санкционный пакет против России, он вступил в силу. После введения 10-го пакета под санкциями ЕС находятся 1473 физлица и 205 организаций, говорится в заявлении совета ЕС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал целый ряд стран Европы, который использует ядерную энергетику.