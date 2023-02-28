МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Механизм альткотельной введен в 37 городах РФ, с момента запуска он позволил привлечь свыше 280 миллиардов рублей инвестиций в теплоснабжение, сообщил директор департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов. Совет директоров МОЭК утвердил инвестпрограмму на 2023 год

"Сейчас совокупно… к ценовым зонам теплоснабжения по (методу — ред.) альткотельной отнесено 37 городов в 18 субъектах РФ. Объем инвестиций, по нашим оценкам, — более 280 миллиардов рублей", — сообщил Максимов в ходе выступления на комитете по энергетике в ГД РФ, посвященном практике правоприменения модели альткотельной.

Наибольшее количество городов (порядка 14), по данным Минэнерго, присоединилось к модели альткотельной в 2020-2021 годах.

Кроме того, по данным Минэнерго, с 2016 года в теплоснабжении действуют 2,5 тысячи концессий, которые позволили привлечь 380 миллиардов рублей.

"Альтернативная котельная" (альткотельная) — неофициальное название новой модели рынка теплоснабжения. Она создана для привлечения инвестиций в сектор теплоснабжения в РФ. Альткотельная по сути своей переставляет собой механизм расчета цен на теплоэнергию, который должен позволить потребителям получать более качественное теплоснабжение, а инвесторам — гарантировать возврат вложенных средств.

В последнее время механизм альткотельной подвергся критике со стороны потребителей из-за существенного удорожания гигакалории после перехода на новую модель теплоснабжения.

Говоря о применении механизма альткотельной, Максимов констатировал наличие определенной проблематики. "Есть и проблематика определенная, как и у любого механизма, у альткотельной тоже такая проблематика есть. Готовы ее, если нужно дорабатывать, и более конкретно смотреть", — отметил Максимов.