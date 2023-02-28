МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Американский профессор экономики Джеффри Сакс в эфире телеканала CGTN, комментируя историю с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", назвал расследование журналиста Сеймура Херша достоверным фактом. США не отрицают свою причастность к подрыву "Северных потоков", сказал Херш

Экономист подчеркнул, что реакция Вашингтона на статью была более чем странной.

"Несмотря на то, что расследование было отвергнуто Вашингтоном и другими правительствами, они не потрудились предоставить ни одной детали, опровергающей статью, это было просто плоское отрицание. Они говорили, что это фантазия, это ложь, однако не представили никакой альтернативы и не показали ни одного факта, который был бы опровергал статью Херша", — сказал Сакс.

Он выразил уверенность, что теракт на глубоководных объектах было крайне сложно организовать. Дело в том, что трубопровод проходит примерно на глубине 90 метров. Это огромная и толстая тяжелая сталь, которая заключена в еще более толстый бетон, и необходимо много взрывчатки, чтобы подорвать три из четырех трубопроводов. По мнению Сакса, весь план не был осуществлен, так как "явным намерением было взорвать все четыре трубопровода". Это только еще раз доказывает, как трудно было технически осуществить эту диверсию.

"Очень немногие смогли бы решиться на это, но ясно, что США это было под силу", — сказал экономист.

Сакс также напомнил о явных угрозах президента США Джо Байдена "оказать влияние" на трубопроводы в случае конфликта России и Украины. Он также указал на отношение к российско-германскому проекту на Западе. American Thinker раскрыл неприятную для США правду о России

"Ненависть американских политиков к "Северному потоку" очевидна, они ненавидели его очень сильно, не проходило и дня, чтобы они не говорили, какой позорный этот проект", — отметил Сакс.

Он также назвал решение Швеции закрыть доступ к информации, полученной при расследовании теракта, "позорным" и счел Стокгольм "уборщиком", скрывающим серьезные улики на месте преступления.

"Я считаю, что правильная организация для этого расследования — Совет безопасности ООН, и если одна страна вдруг скажет "нет-нет-нет-нет, никакого расследования", это будет довольно странно, так что давайте посмотрим, произойдет ли это", — резюмировал Сакс.

В начале февраля американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках". По его информации, американские водолазы заложили взрывчатку под газопроводы летом прошлого года, во время учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.