ВАШИНГТОН, 28 фев — ПРАЙМ. США считают, что странам Европы повезло в ситуации с энергоснабжением нынешней зимой, однако следующая зима окажется "еще труднее" из-за отсутствия поставок российского газа, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

"На мой взгляд, мы сделали то, что должны были сделать, чтобы справиться с текущей зимой. В то же время нам повезло, а лучший вариант, как известно – это когда вы подготовлены и вам повезло. Но в ситуации с текущей зимой нам повезло", — сказал Турк в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Так он ответил на просьбу журналистов дать прогноз об энергоснабжении в Европе в предстоящие зимние периоды.

Американский чиновник предупредил, что последующие зимы для Европы могут оказаться тяжелыми в условиях отсутствия дешевых энергоресурсов со стороны России.