Минэнерго США: Европе "повезло" с энергоснабжением этой зимой
Минэнерго США: Европе "повезло" с энергоснабжением этой зимой, но следующая будет труднее
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ВАШИНГТОН, 28 фев — ПРАЙМ. США считают, что странам Европы повезло в ситуации с энергоснабжением нынешней зимой, однако следующая зима окажется "еще труднее" из-за отсутствия поставок российского газа, заявил заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
"На мой взгляд, мы сделали то, что должны были сделать, чтобы справиться с текущей зимой. В то же время нам повезло, а лучший вариант, как известно – это когда вы подготовлены и вам повезло. Но в ситуации с текущей зимой нам повезло", — сказал Турк в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Так он ответил на просьбу журналистов дать прогноз об энергоснабжении в Европе в предстоящие зимние периоды.
Американский чиновник предупредил, что последующие зимы для Европы могут оказаться тяжелыми в условиях отсутствия дешевых энергоресурсов со стороны России.
https://1prime.ru/energy/20230228/839937218.html
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