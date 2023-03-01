Финляндия нарастила импорт российских ядерных компонентов
Kauppalehti: Финляндия увеличила ядерный импорт из России до 33 миллионов евро в 2022 году
Читать 1prime.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — ПРАЙМ. Финляндия в 2022 году увеличила импорт российских компонентов для работы АЭС на 20%, до 33 миллионов евро, сообщает бизнес-издание Kauppalehti со ссылкой на данные таможни.
"Объем импорта компонентов для атомной энергетики из России составил чуть более 33 миллионов евро, что примерно на 20% больше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении.
При этом, как отметило издание, один из операторов АЭС страны, компания Teollisuuden Voima, закупает небольшую долю российских компонентов, а другой — Fortum, управляющий АЭС "Ловииса" с советскими реакторами, не раскрывает стоимость российских поставок.
Fortum в ноябре прошлого года подписал соглашение с американской Westinghouse о разработке, лицензировании и производстве нового вида топлива для АЭС. Компания также планирует провести тендер на закупку на новые периоды действия лицензий АЭС "Ловииса" в 2027 и 2030 годах.
https://1prime.ru/energy/20230301/839942373.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.