ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар — ПРАЙМ. Финляндия в 2022 году увеличила импорт российских компонентов для работы АЭС на 20%, до 33 миллионов евро, сообщает бизнес-издание Kauppalehti со ссылкой на данные таможни. На финско-российской границе начали строить забор, пишет СМИ

"Объем импорта компонентов для атомной энергетики из России составил чуть более 33 миллионов евро, что примерно на 20% больше, чем в предыдущем году", — говорится в сообщении.

При этом, как отметило издание, один из операторов АЭС страны, компания Teollisuuden Voima, закупает небольшую долю российских компонентов, а другой — Fortum, управляющий АЭС "Ловииса" с советскими реакторами, не раскрывает стоимость российских поставок.

Fortum в ноябре прошлого года подписал соглашение с американской Westinghouse о разработке, лицензировании и производстве нового вида топлива для АЭС. Компания также планирует провести тендер на закупку на новые периоды действия лицензий АЭС "Ловииса" в 2027 и 2030 годах.