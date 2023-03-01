КИШИНЕВ, 1 мар — ПРАЙМ. Молдавия и Румыния намерены расширять сотрудничество в сфере энергобезопасности, заявили в среду на брифинге в Бухаресте главы правительств обеих стран Дорин Речан и Николае Чукэ. Молдавия намерена импортировать сжиженный природный газ из Греции

Речан находится с рабочим визитом в Румынии, это его первая зарубежная поездка в качестве премьер-министра Молдавии.

"Мы хотим привлечь румынские инвестиции в энергосектор Молдавии. Я убежден, что эта область имеет большой потенциал для нашего сотрудничества. В Кишиневе уже начаты переговоры с руководителями румынских компаний, надеемся заключить долгосрочные договоры. Вопрос энергетической безопасности очень важен для обеих стран. Бухарест всегда оказывал поддержку Кишиневу в этой сфере, и не только в этой", — заявил Речан.

Премьер Румынии подчеркнул, что Бухарест приложит все усилия, чтобы найти возможности для поставок, транзита и хранения необходимого Молдавии количества газа и электроэнергии.

"Безусловно, мы продолжим развивать проекты в сфере энергетической безопасности, активизируем дальнейшие переговоры о необходимости поставок газа и электроэнергии. Мы заинтересованы развивать проекты с Молдавией", — отметил Чукэ.