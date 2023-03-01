МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Счета на энергию в Великобритании будут расти, если правительство страны продолжит откладывать план по декарбонизации энергетики к 2035 году, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на отчет Национального финансово-ревизионного управления NAO (National Audit Office) страны. Финны сократили потребление электричества в феврале

В сообщении отмечается, что из-за энергетического кризиса чиновники министерства энергетики Британии ранее отложили выполнение плана по декарбонизации энергетики.

"Чем больше времени пройдет до того, как правительство завершит разработку своего (нового) плана, тем выше риск того, что оно не сможет достичь амбициозной цели по декарбонизации энергетики к 2035 году, или что это обойдется потребителям дороже", — приводит телеканал слова директора NAO по изучению соотношения цены и качества Саймона Биттлстоуна.

Согласно отчету, устаревшая энергосистема Британии дорого обходится налогоплательщикам, и без нового плана правительства стоимость энергии в стране будет только расти. Это происходит из-за того, что количество энергии, вырабатываемой на электростанциях, превышает спрос или тот объем, который может вместить сеть, поэтому энергетические компании вынуждены ограничивать объемы производства энергии, а это в свою очередь приводит к росту счетов для потребителей, уточняется в сообщении.