ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Рост электропотребления в России за период с начала года составил 1,3%, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Британцам предрекли рост счетов на энергию

"С начала года рост электропотребления в России составил 1,3%", — сказал министр.

В феврале Шульгинов сообщал, что Минэнерго ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране. В 2022 году общее энергопотребление в России увеличилось на 1,5%.