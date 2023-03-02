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2023
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Шульгинов отметил рост электропотребления в России с начала года
Энергетика
Новости
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Рост электропотребления в России за период с начала года составил 1,3%, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "С начала года рост электропотребления в России... ПРАЙМ, 02.03.2023
энергетика, новости, минэнерго рф, энергопотребление, николай шульгинов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДУШАНБЕ, 2 мар — ПРАЙМ. Рост электропотребления в России за период с начала года составил 1,3%, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"С начала года рост электропотребления в России составил 1,3%", — сказал министр.
В феврале Шульгинов сообщал, что Минэнерго ожидает сохранения в 2023 году тенденции к росту энергопотребления в стране. В 2022 году общее энергопотребление в России увеличилось на 1,5%.