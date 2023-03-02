Силуанов: Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в 2023 году
Глава Минфина Силуанов: Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в 2023 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в текущем году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"И хочу сказать, что эти запреты в первую очередь привели к тому, что те же самые энергоносители в странах, которые ввели эти санкции, подорожали. Возникли новые поставщики, более дорогие за счёт новой логистики… если посмотреть на объём добычи наших углеводородов, за прошлый год он не только не сократился, но и вырос", – сказал Силуанов в интервью телеканалу RT.
"Надеемся, что такая ситуация сохранится и в текущем году", – добавил он.
Вице-премьер РФ Александр Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся на рынке ситуации, добавил он.
https://1prime.ru/energy/20230302/839960650.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.