МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Уголь не является столь грязным топливом, как представляется, его применение должно соответствовать климатическим целям стран, уверен глава департамента развития угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев. "Главный врун в стране". Поляки пришли в ярость из-за слов Моравецкого

"Относительно угля… Вот это мнение, это вот как мантра звучит, но это иллюзия — нет у угля проблем с климатом и экологией. Это абсолютно не так. Это иллюзия", — отметил Бобылев в ходе сессии на Красноярском экономическом форуме.

В качестве примера он привел Китай, где ежегодно возводятся новые теплостанции на угле. По словам представителя Минэнерго, КПД работы этих блоков на твердом топливе показывает свою результативность, а значит, стоимость произведенной электроэнергии и тепла не просто конкурентоспособна, она делает конкурентоспособными на мировом рынке те продукты, в себестоимость которых она включена.

"Но нужно сделать так, чтобы уголь как таковой, а значит и продукты глубокой переработки угля, они также и экологическим, и климатическим целям соответствовали, а были им не вопреки. И при этом бы имели, скажем так, определенную конкурентоспособность с другими углеводородами со всей цепочки производства", — считает Бобылев.

Уголь при этом не является противовесом климату и экологии, также подчеркнул он. В частности, в России сейчас и энергостратегия, и программа развития угольной промышленности актуализируются и синхронизируются со стратегией социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов.

"Мы не оставляем уголь, потому что "подышим чем-то плохим, зато дешевле", мы оставляем уголь там, где это рачительно и правильно в рамках топливо-энергетических балансов. Это здравый смысл", — заключил Бобылев.