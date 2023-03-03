МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности Запорожской атомной электростанции, Москва подготовит ноту в связи с происшествием, сообщил в эфире "Россия 24" советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. В "Росэнергоатоме" рассказали о попытках вербовки Киевом сотрудников ЗАЭС

"Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемет — два сотрудника нашей безопасности уцелели", — сказал он.

По мнению Карчаа, российская сторона должна подготовить ноту в качестве реакции на провокацию.

Советник главы концерна добавил, что представители Киева непониманием произошедшего продемонстрировали "полную бесконтрольность" на участке.