Киев обстрелял сотрудников службы безопасности ЗАЭС
Представитель "Росэнергоатома" Карчаа: Киев обстрелял сотрудников службы безопасности ЗАЭС
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Украинская сторона обстреляла сотрудников службы безопасности Запорожской атомной электростанции, Москва подготовит ноту в связи с происшествием, сообщил в эфире "Россия 24" советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь. Через некоторое время где-то включился украинский пулемет — два сотрудника нашей безопасности уцелели", — сказал он.
По мнению Карчаа, российская сторона должна подготовить ноту в качестве реакции на провокацию.
Советник главы концерна добавил, что представители Киева непониманием произошедшего продемонстрировали "полную бесконтрольность" на участке.
https://1prime.ru/energy/20230303/839964973.html
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