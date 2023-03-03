МАДРИД, 3 мар — ПРАЙМ. Договор о закрытии всех атомных станций в Испании уже подписан, и все сроки, предусмотренные в соответствующем плане, остаются в силе, заявила в пятницу представитель правительства королевства Исабель Родригес в интервью радио Canal Extremadura. Годовая инфляция в Испании выросла в феврале

"Большинство компаний, участвовавших в этих атомных проектах, уже реализуют свои проекты, связанные с "зеленой" и возобновляемой энергетикой. То (о закрытии станций) соглашение подписано, оно скреплено печатью, никаких изменений не было, поэтому условия остаются в силе", — сказала она, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что атомная электростанция Альмарас на западе Испании в Эстремадуре может продлить свою деятельность.

Таким образом, Родригес ответила на просьбу Испанского ядерного общества (SNE) пересмотреть в этом году Комплексный национальный план по энергетике и климату (PNIEC), чтобы отложить закрытие атомных электростанций.

"Найдутся те, кто будет защищать атомную энергию, но это не относится к этому правительству, которое привержено зеленой энергетике", — заключила она.

Согласно подписанному соглашению, компании, профсоюзы и правительство договорились провести закрытие этих станций в период с 2027 по 2035 год.