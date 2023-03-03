МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский сектор ВИЭ может выйти на технологический суверенитет, но важную роль в этом вопросе — особенно в течение ближайших лет — будет играть развитие партнерства с лидирующими игроками из дружественных стран, следует из оценок экспертов, данных на брифинге "ВИЭ в России: перспективы технологического суверенитета". Чернышенко заявил о наличии задела для достижения техсуверенитета России

"Очевидно в первые годы нам необходимо технологическое партнерство с лидирующими игроками, которые сейчас присутствуют на рынке. Пусть не из недружественных стран, из других, которые проходили тот же самый путь, что и мы", — сказал директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

Эксперт видит перспективы со временем сформировать на территории РФ полноценный целостный промышленный кластер как в области ветроэнергетики, так и солнечной генерации. По его мнению, это вопрос нескольких лет.

По прогнозам директора Российской ассоциация ветроиндустрии (РАВИ) Игоря Брызгунова, полностью локализовать производство в России на основе покупки зарубежной технологии в солнечной энергетике уже удалось, в ветроэнергетике этого можно достичь в 2026-2027 годах.

"Я бы спрогнозировал технологический суверенитет ветроэнергетики в РФ — если через покупку лицензии — это, наверное, 2026 —2027 годы. С запуском производства российской машины в 2025 году", — сказал он.