МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Газпром нефти" получило 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", таким образом российская компания получила СП под свой контроль, следует из данных ЕГРЮЛ. "Газпром нефть" продолжит устойчиво функционировать, заявил Дюков

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, доля в 50% в "Салым Петролеум Девелопмент" получена "ГПН-Ближневосточные проекты" 3 марта. Эта доля ранее принадлежала Shell. Вторые 50% у "ГПН-Салымские проекты". Таким образом, предприятие теперь полностью принадлежит "Газпром нефти".

Shell сообщала, что 22 декабря подписала документы с "Газпром нефтью" о продаже 50-процентной доли в этом СП дочерней структуре российской компании, добавив, что завершение процесса ожидается после ряда согласований в РФ. Ранее феврале президент РФ Владимир Путин разрешил совершить сделку.

В августе предприятие по заявлению "Газпром нефти" судом было переведено из нидерландской юрисдикции в российскую и преобразовано в ООО. Основанием для обращения в суд в "Газпром нефти" называло совершение Shell действий, препятствующих функционированию иностранного юрлица в РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.

"Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) с 2003 года ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. За годы реализации Салымского проекта пробурено свыше 1600 скважин и добыто более 100 миллионов тонн нефти.