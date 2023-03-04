БЕРЛИН, 4 мар — ПРАЙМ. Германия уже с 2025 года может столкнуться с дефицитом электроэнергии, сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на исследование консалтинговой компании McKinsey. В Германии потребовали восстановить "Северный поток"

"Потребление электроэнергии растет, но надежные электростанции постепенно закрываются. Поэтому Германия вскоре уже не сможет самостоятельно покрывать пиковые нагрузки", — отмечает издание со ссылкой на исследование.

Согласно расчетам консалтинговой компании McKinsey, Германия вскоре не сможет покрывать свой спрос на электроэнергию за счет собственных ресурсов в периоды пиковых нагрузок.

"Согласно этим расчетам, уже в 2025 году существует угроза дефицита предложения (электроэнергии) в размере 4 гигаватт, который к 2030 году вырастет до 30 гигаватт", — говорится в сообщении. Поясняется, что мощность в 30 гигаватт соответствует примерно 30 крупным тепловым электростанциям.

Согласно расчетам компании, в 2030 году перебои в снабжении возникнут чуть менее 100 раз, причем самая долгая фаза может длиться около 21 часа.

Ранее федеральное сетевое агентство Германии выпустило доклад о безопасности электроснабжения в стране, который кабмин утвердил в конце января. В отчете говорится, что электроснабжение останется надежным, несмотря на отказ от ядерной энергетики и от угля.

Изначально планировалось, что Германия откажется от атомной энергетики в 2022 году. В начале прошлого года в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций. В ноябре бундестаг одобрил продолжение работы трех атомных электростанций Германии "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд" до 15 апреля 2023 года.