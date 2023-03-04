МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. В Верховной раде озвучили размер помощи Украине в феврале

"Несмотря на разрушения, украинские энергетики смогли сохранить энергосистему целостной, обеспечить основные потребности объектов критической инфраструктуры и очередность электроснабжения для всех других категорий потребителей: "Коллапса не случилось". В завершение отопительного сезона Украина выходит с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля", — написал Галущенко в Telegram-канале.

По его словам, по состоянию на 3 февраля запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ составляют 1160 тысяч тонн, что на 375 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составляют 9,7 миллиарда кубических метров (близко к прошлогодним объемам).

Галущенко отметил, что уже 21-й день подряд в энергосистеме обеспечивается баланс спроса и предложения без ограничений потребителей. Это было достигнуто за счет досрочного завершения ремонтов на энергоблоках АЭС, оперативного восстановления ряда энергоблоков тепловой генерации, благоприятных метеорологических условий, роста производства электроэнергии на ГЭС и увеличения генерации на солнечных электростанциях.

Министр подчеркнул, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.