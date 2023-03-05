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2023
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СМИ сообщили, что Днепропетровск частично обесточен
Энергетика
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Город Днепропетровск частично обесточен, сообщают украинские СМИ. "Днепр частично обесточен", — сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. Как... ПРАЙМ, 05.03.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, украина, днепропетровск, электроэнергия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Город Днепропетровск частично обесточен, сообщают украинские СМИ.
"Днепр частично обесточен", — сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Как отмечает издание, предварительная причина — технические проблемы на узловой станции.
По данным издания, электроснабжение будет восстановлено через 4-8 часов.