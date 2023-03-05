МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Город Днепропетровск частично обесточен, сообщают украинские СМИ.

Берлин

Аналитики спрогнозировали дефицит электроэнергии в Германии

"Днепр частично обесточен", — сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

Как отмечает издание, предварительная причина — технические проблемы на узловой станции.

По данным издания, электроснабжение будет восстановлено через 4-8 часов.