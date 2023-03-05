МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции выглядит тупиковой. Дипломат прокомментировал инициативу МАГАТЭ о защитной зоне вокруг ЗАЭС

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, которая исключила бы атаки с территории электростанции и против нее.

"Сегодня ситуация выглядит тупиковой. Наша позиция неизменна: любая зона нейтральности или любые переговоры касаемо договора вокруг ЗАЭС должны базироваться на демилитаризации станции, на выходе специалистов "Росатома" со станции и возможности украинского персонала спокойно находится на объекте", — сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.