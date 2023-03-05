МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов Украины и восстановить поврежденную инфраструктуру к следующему отопительному сезону. На Украине дали прогноз по состоянию энергетических мощностей

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности, с достаточными запасами газа и угля. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил об усилении защиты энергообъектов в стране.

"Уже сейчас прорабатываем все сценарии и сделаем все, чтобы подойти к следующей зиме готовыми. За полгода наши энергетики, правительство, службы безопасности и все, кто привлечен к выполнению соответствующих заданий, должны усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена. Это большая работа, она уже началась", — сказал Зеленский в своем ежедневном видеообращении.